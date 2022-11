Polícia vai apurar se há ligação de atirador de Aracruz com grupos neonazistas

"A polícia vai analisar o conteúdo do celular e do computador [apreendidos na casa do atirador] para ver se tem algum vínculo dele com alguém", disse o governador Renato Casagrande edit

247 - A Polícia Civil do Espírito Santo vai investigar se o atirador de 16 anos, apontado como o autor dos ataques às escolas de Aracruz (ES), possui ligação com grupos neonazistas.

"Vamos fazer a investigação para ver se ele tem ligação com algum grupo neonazista. A polícia vai analisar o conteúdo do celular e do computador [apreendidos na casa do atirador] para ver se tem algum vínculo dele com alguém", disse o governador Renato Casagrande (PSB) ao UOL.

Além da possível ligação com grupos neonazistas, Casagrande também disse que a polícia irá apurar como o jovem de 16 anos possui tanta familiaridade com armas de fogo. “Esse jovem, por alguma razão, sabia atirar e sabia carregar uma arma. Eu não sei, nunca peguei numa arma", destacou.

O jovem é filho de um policial militar e uma das armas usadas no crime foi uma pistola que pertence ao Estado e era utilizada pelo policial para trabalhar.A polícia apura, por exemplo, se houve envolvimento do pai no acesso ou no manuseio do armamento.

