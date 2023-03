Policiais acusam MST de invadir prédio e entidade desmente: “oportunistas!”

Apoie o 247

247 - O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra do Distrito Federal emitiu nota em que nega envolvimento com a manifestação que terminou com invasão à Administração Regional de Brazlândia, na manhã desta segunda-feira (20).

De acordo com o portal Metrópoles, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) atribuiu a ação a um grupo de sem-terra. O protesto terminou com nove pessoas presas. Oito homens e uma mulher foram levados para a 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia) .

A invasão ao prédio público começou por volta das 6h40. A PMDF acrescentou que os manifestantes entraram na administração regional em protesto contra a remoção de um acampamento na BR-080.

“Importante ressaltar que os grupos que fazem essas movimentações têm ligações criminosas com especulação e grilagem de terras na região, esquentando documentos, na finalidade de buscar terras públicas, em grande parte urbanas, como forma de ganho de dinheiro para suas supostas lideranças, com a regularização a partir da grilagem destes territórios”, diz trecho da nota do MST.

