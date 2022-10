Policiais feridos pelo bolsonarista Roberto Jefferson se recusam a encontrar Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O delegado da Polícia Federal Marcelo Villela e a agente Karina de Oliveira, feridos pelo ex-deputado bolsonarista e ex-presidente do PTB Roberto Jefferson ao tentarem cumprir um mandado de prisão contra ele expedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, se recusaram a participar de um encontro com Jair Bolsonaro (PL). A informação é da coluna do jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles.

O ataque do ex-parlamentar contra os agentes da PF aconteceu no domingo (24), no município de Comendador Levy Gasparian, no Rio de Janeiro. Jefferson disparou mais de 50 tiros de fuzil e arremessou três granadas contra os policiais.

“A agente Karina de Oliveira teve ferimentos no rosto e na coxa e ficou com estilhaços de granada no quadril, segundo a perícia da PF. O delegado Marcelo Villela foi ferido na cabeça e disse, em seu depoimento, que um exame de Raio X constatou que ficou com dois fragmentos, possivelmente de vidro, em seu crânio”, destaca a reportagem.

Horas após o ataque contra os agentes, Bolsonaro gravou um vídeo tentando se descolar do aliado, no qual se limitou a dizer que “o tratamento dispensado a quem atira em policial é o de bandido. Presto minha solidariedade aos policiais feridos no episódio”.

Bolsonaro também despachou o ministro da Justiça, Anderson Torres, para acompanhar o caso, o que gerou revolta entre os integrantes da corporação em função do tratamento dispensado em favor do bolsonarista.

