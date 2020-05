Policial antifascista condena Bolsonaro por mandar apagar homenagem da PRF a policial que morreu de Covid-19

247 - Leonel Radde, integrante do grupo Policiais Antifascismo , usou as redes socias para criticar a posição de Jair Bolsonaro ao determinar que a Polícia Rodoviária Federal apagasse uma homenagem a um agente da corporação, Marcos Roberto Tokumori , que morreu infectado pela Covid-19.

“Bolsonaro mandou a PRF APAGAR uma homenagem feita a um POLICIAL MORTO pelo COVID-19. Vocês entenderam? Bolsonaro desdenhou e não deu a MÍNIMA em relação à morte de um POLICIAL. Parabéns aos colegas que defenderam esse infeliz”, postou Radde no Twitter.

Segundo reportagem do jornal Folha de S. Paulo, Bolsonaro demonstrou irritação com a nota oficial da PRF em uma reunião ministerial realizada no dia 22 de abril. O policial, que atuava em Santa Catarina, havia falecido no dia anterior e a nota da corporação, assinada pelo diretor-geral, Adriano Furtado, destacava que “a doença, a Covid-19, não escolhe sexo, idade, raça ou profissão" e que “contra ela, Marcos lutou bravamente".

Confira a postagem de Leonel Radde sobre o assunto.

