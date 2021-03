Política ambiental desastrosa do governo Bolsonaro está dificultando Brasil a receber 10 milhões doses de vacinas da Moderna

Por Ricardo Bruno, na Agenda do Poder - A ausência de compromissos com políticas ambientais sustentáveis e, especialmente, a desídia governamental com os desmatamentos na Amazônia estão dificultando o Brasil a receber uma doação de 10 milhões de doses da vacina contra a covid-19 produzida pela farmacêutica Moderna.



A empresa já manifestou ao governo brasileiro a disposição de doar os imunizantes, contudo, o governo de John Biden condicionou a operação à assinatura de compromissos ambientais com o Brasil.



Nesta semana, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, e outros parlamentares de seu grupo pressionaram o errático e desastroso ministro Ernesto Araújo a acelerar as tratativas com o enviado especial para questões climáticas do governo americano, John Kerry , para assinatura do documento.

