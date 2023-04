Política externa de Bolsonaro tinha atitudes infantis, diz ministro das Relações Exteriores

Chefe do Itamaraty retórica contra governos não alinhados ideologicamente edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse que a diplomacia durante o governo de Jair Bolsonaro (PL) tinha atitudes "infantis" nas relações com outros países.

"Busquei retomar princípios caros à política externa brasileira que foram deixados de lado nos últimos anos. Esses fundamentos foram substituídos, na gestão anterior, por retórica agressiva e por atitudes até infantis em relação a países cujos governantes tinham orientação política e ideológica distinta à do governo anterior", disse ele, em entrevista à revista do Cebri (Centro Brasileiro de Relações Internacionais) do mês de março.

A coluna Painel da Folha de S.Paulo destaca a crítica de Mauro Vieira ao sectarismo do governo Bolsonaro, que em sua opinião representa a negação da diplomacia. "A antidiplomacia nada tem a ver com a tradição brasileira", afirmou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.