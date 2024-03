População avalia que Lula supera Bolsonaro em todas as áreas do governo, diz AtlasIntel

Presidente superou o antigo ocupante do Palácio do Planalto nas 16 áreas perguntadas pelo instituto de pesquisas edit

247 - A população brasileira entende que o presidente Lula (PT), em seu atual mandato, supera o governo de Jair Bolsonaro (PL) em todas as áreas, de acordo com nova pesquisa divulgada pelo instituto AtlasIntel nesta quinta-feira (7).

O levantamento, que entrevistou 3.154 pessoas entre os dias 2 e 5 de março por meio de recrutamento digital aleatório, questionou às pessoas entrevistadas se "em comparação com o governo anterior do Jair Bolsonaro, o governo Lula vem demonstrando um desempenho melhor ou pior em cada uma das seguintes áreas?" e, então, listou:

Relações Internacionais

Direitos Humanos e Igualdade Racial

Educação

Turismo, cultura e eventos

Agricultura,

Investimentos, infraestrutura e obras

Meio ambiente

Facilidades para negócios/carga tributária

Justiça e combate à corrupção

Responsabilidade fiscal e controle de gastos

Redução da pobreza e políticas sociais

Saúde

Moradia e urbanização de favelas

Política industrial e energética

Segurança pública

Transportes, estradas e aeroportos

Em todos os setores perguntados, "a percepção da população é que todas as áreas do governo ainda têm um desempenho melhor do que na gestão Bolsonaro, com saldos bastante positivos", aponta o instituto.

Desempenho comparativo por áreas: Lula x Bolsonaro (Photo: Reprodução/AtlasIntel) Reprodução/AtlasIntel

Vale apontar que a pesquisa tem margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95% da margem de erro.

