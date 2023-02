População de rua cresceu 38% no governo Bolsonaro, diz Ipea

De acordo com o levantamento, o país tem mais de 281 mil pessoas vivendo em situação de rua; alta é de 212% em uma década edit

247 - Relatório preliminar divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) revela que a população de rua no Brasil cresceu 38% no governo Bolsonaro, no período de 2019 a 2022.

O estudo “Estimativa da População em Situação de Rua no Brasil (2012-2022) estima que a população de rua hoje seja de, aproximadamente, 281.472 pessoas em todo o país.

Ainda de acordo com a pesquisa, a região Sudeste é a que mais concentrou este grupo de pessoas (53%), seguida pelo Nordeste (19%) e pelo Sul (13,9%).

As informações são do site Poder360.

