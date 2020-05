Popularidade de Caiado despenca nas redes sociais, mostra pesquisa

A queda popularidade de Caiado nas redes sociais nesta pandemia coincide com o rompimento do governador com Jair Bolsonaro. Caiado começou a ter posicionamento diferente de Bolsonaro em relação à condução de medidas restritivas edit

A popularidade do governador Ronaldo Caiado (DEM) caiu pela metade nas redes sociais depois de dois meses da pandemia do novo coronavírus. O levantamento é da empresa Quaest Consultoria e Pesquisa e foi publicado pelo jornal O Popular, neste sábado. Caiado, que chegou a surfar em 62,3% de apoio e engajamento em fevereiro passado, agora tem apenas 32,7%, uma queda de 30 pontos percentuais.

A queda popularidade de Caiado nas redes sociais nesta pandemia coincide com o rompimento do governador com Jair Bolsonaro. Caiado começou a ter posicionamento diferente de Bolsonaro em relação à condução de medidas restritivas. No auge da crise, Caiado informou que só se comunicaria com Bolsonaro por meio de documentos oficiais. Em abril, Caiado foi citado nas redes em 6 milhões de postagens. A matéria do jornal O Popular diz que em 20% desse conteúdo, há o termo "traíra", em referência ao rompimento de Caiado com Bolsonaro.

Além da crise com Bolsonaro, outros pontos contribuíram para a queda na popularidade. Desde que assumiu o governo, Caiado adotou uma política pesada de corte de benefícios dos servidores públicos. Policiais militares promovidos pelo governo no ano passado, por exemplo, até hoje não recebem os salários atualizados com o aumento. A situação das estradas também é outro ponto negativo do governo Caiado. A malha viária goiana está precisando de manutenção e em alguns trechos a situação é crítica.

