Por ataques a Renan Calheiros, Conselho do MP pune Dallagnol com censura: 9 a 1

247 - O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) decidiu, por 9 votos a 1, aplicar a pena de censura ao procurador e ex- coordenador da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol. A punição foi feita a partir de um procedimento aberto no CNMP a pedido do senador Renan Calheiros (MDB-AL), que alegou que Dallagnol usou o cargo para tentar interferir na eleição para a presidência do Senado em 2019.

A punição de censura cria dificuldades para que Deltan Dallagnol suba no quadro de carreiras do Ministério Público, a partir de promoções caso havia sido suspenso por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Celso de Mello, mas o ministro Gilmar Mendes derrubou a medida alegando que havia o riso de prescrição.

Na queixa, Renan reclamou de mensagem compartilhada pelo procurador, na qual ele dizia que Renan, se eleito, dificultaria o combate à corrupção. O senador acabou perdendo a disputa pelo comando do Senado para Davi Alcolumbre (DEM-AP).

