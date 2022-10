Por que o crédito consignado do Auxílio Brasil é imoral e ilegal

Apoie o 247

ICL

Carta Captital - A aprovação e recente regulamentação do crédito consignado para pessoas beneficiárias do Auxílio Brasil traz uma variedade de problemas para a parcela mais vulnerável da população brasileira. Porém, dois pontos específicos chamam especialmente a atenção: a imoralidade e a ilegalidade.

No que diz respeito à imoralidade estão os juros abusivos que farão bancos e financeiras lucrarem em cima do mais grave problema social do país: a fome. Já que as famílias beneficiárias são aquelas definidas como em situação de pobreza ou extrema pobreza, ou seja, com dificuldade de assegurar sua subsistência alimentar.

Os juros compostos de 3,5% ao mês chegam a mais de 50% ao ano. Ao tomar um empréstimo de 2 mil reais, no período de dois anos a pessoa terá pago quase 5 mil reais, sendo este valor descontado em parcelas direta e compulsoriamente do benefício. Caso a pessoa seja desligada do programa, independente do motivo, ela fica obrigada a arcar com a totalidade da dívida, sem qualquer ajuda do governo para isso.

Leia a íntegra na Carta Capital.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.