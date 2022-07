Portugal empresta coração de D. Pedro I para comemoração dos 200 anos da independência. "desnecessário", dizem internautas

Apoie o 247

247 - Uma das relíquias mais bem guardadas da história do Brasil, o coração de Dom Pedro I está a caminho do país para a comemoração dos 200 anos da independência brasileira. Ele está preservado há mais de 180 anos em uma igreja de Portugal.

O local escolhido para guardar o coração foi a Irmandade da Lapa, uma igreja fundada no século XVIII. A relíquia foi guardada num mausoléu, na capela principal da igreja. São necessárias cinco chaves para encontrar o órgão do imperador do Brasil. E só o prefeito da cidade do Porto tem todas elas.

De acordo com o portal G1, quase nunca o mausoléu é aberto. A última vez foi há poucas semanas, para uma perícia. É que, em fevereiro, o governo brasileiro fez um pedido para que o coração seja trazido para as comemorações do bicentenário da independência, em Brasília.

“Autorizo que o coração de Dom Pedro, primeiro imperador do Brasil, seja transladado para o Brasil em datas a acertar entre o meu gabinete e o Palácio Itamaraty. Serei eu mesmo a garantir e acompanhar o transporte deste importante tesouro da cidade”, destacou o prefeito do Porto.

Nas redes sociais o assunto virou polêmica e muitos consideram a ação como algo “mórbido”.

Veja a repercussão:

Trazer o coração de D. Pedro I para as comemorações do bicentenário da independência do Brasil é de muito mau gosto. July 18, 2022

Vão trazer o coração de D. Pedro de Portugal para as comemorações dos 200 anos da Independência. Será que essa gente nunca viu filme de terror? Muitas maldições começam assim, profanando o sono dos mortos, Orleans e Braganças vão sair de suas tumbas. — Ricardo Pereira (@ricardope) July 18, 2022

que história bizarra é essa do coração de D.Pedro? Porqueeeeeeeeeeeeee senhooooor?! #Fantastico — sem filtro 🌔 (@talksozinha) July 18, 2022

Depois da forma que ele tratou o presidente de lá, se sou o português mandava um de boi e falava que era de D. Pedro. — Baspel (@rbaspel) July 18, 2022





