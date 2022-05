Possível futuro dono do Twitter, Musk chega ao Brasil nesta sexta para falar com Bolsonaro

Governo Bolsonaro e Musk discutem plano para conectar as escolas rurais com banda larga e também de sistemas de monitoramento da Amazônia edit

Apoie o 247

ICL

247 - O possível futuro dono da rede social Twitter, o bilionário Elon Musk, a pessoa mais rica do mundo, a convite do ministro das Comunicações, Fabio Faria (PP), chega ao Brasil nesta sexta-feira, 20, para conversar com Jair Bolsonaro (PL), segundo coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Segundo o jornalista, o encontro está sendo mantido em sigilo pelo governo. Ele revela, no entanto, que a reunião será no hotel Fasano Boa Vista, na cidade de Porto Feliz, no interior paulista, e será realizado um almoço com empresários e alguns ministros do governo.

Em novembro do ano passado, o bilionário se reuniu com Faria nos Estados Unidos para discutir um plano para conectar as escolas rurais com banda larga e também de sistemas de monitoramento da Amazônia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE