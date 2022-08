Postagem que atribui criação do Pix a Bolsonaro é enganosa, diz Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central

Apoie o 247

ICL

247 - É falsa a postagem no Twitter que alega que o Pix, sistema de pagamentos instantâneos, foi criado por Jair Bolsonaro. O sistema, lançado em 2020, foi desenvolvido por uma equipe técnica do Banco Central (BC) em 2018, durante o governo Michel Temer (MDB). O Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central (Sinal) destacou, em nota, que, Bolsonaro, na realidade, criou dificuldades para a implementação do mecanismo. A entidade também criticou o uso político do Pix por políticos.

“O projeto de criação e implementação do Pix não recebeu nenhum apoio, ou mesmo citação, durante a campanha eleitoral que elegeu o atual presidente da República", afirmou o Sinal, de acordo com a Folha de S. Paulo.

Segundo o projeto Comprova, de checagem de notícias que circulam na internet, “também é enganosa a alegação de que o Pix tira bilhões dos bancos decorrente da cobrança de tarifas”. Em 2021, primeiro ano de operação do Pix, a perda de receita com taxas por parte das instituições financeiras foi inferior a 2%, sobre um lucro recorde de R$ 81,6 bilhões, o maior em 15 anos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A reportagem observa, ainda, que “o autor do tuíte usa a criação do Pix como contraponto a um suposto apoio que o candidato ao Palácio do Planalto pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, estaria recebendo de banqueiros. Em 25 de julho, os banqueiros Roberto Setubal e Pedro Moreira Salles, copresidentes do conselho de administração do Itaú Unibanco, e Candido Bracher, ex-presidente da instituição financeira e hoje também integrante de seu conselho, assinaram uma carta em defesa da democracia elaborada pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Recentemente,Bolsonaro afirmou que o documento de caráter apartidário era um "manifesto político" e que os banqueiros manifestaram apoio em função da perda de arrecadação com o PIX.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.