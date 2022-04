Pouco antes de ser julgado por atacar a democracia, bolsonarista Daniel Silveira chama ministro do STF de 'marginal'

"O menor presídio do mundo é a toga do ministro Alexandre de Moraes, só cabe um marginal", disse o deputado federal bolsonarista durante discurso no plenário da Câmara edit

Apoie o 247

ICL

247 - Faltando poucas horas para ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por promover ataques à democracia, o deputado federal bolsonarista Daniel Silveira (PTB-RJ) chamou o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso na Corte, de “marginal”. A tendência é que a maioria dos ministros do STF votem pela condenação do bolsonarista.

“Fiquei 11 meses no presídio. 11 meses, sem crime. Mas acho que eu estava mais livre. Porque o menor presídio do mundo é a toga do ministro Alexandre de Moraes, só cabe um marginal. É muito complicado que se tenha pessoas dessa estirpe dentro do Supremo Tribunal Federal, atropelando a Constituição”, disse Silveira durante discurso no plenário da Câmara nesta quarta-feira (20), de acordo com o jornal O Globo.

Em sua fala, Silveira também disse que o julgamento é um "atentado" contra o Poder Legislativo. “Infelizmente hoje temos esse julgamento que eu espero realmente, que os deputados possam perceber, quando olharem objetivamente para esses tempo de hoje, percebam que atentaram contra o Poder Legislativo. Não contra o Daniel Silveira. Eu sou efêmero”, afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE