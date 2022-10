Povo Yanomami desmente mais uma mentira de Bolsonaro: aqui não temos canibalismo

“Nós, Yanomami do Surucucu, não somos canibais, nunca tivemos isso", disse o yanomami Junior Hekurari edit

Agência Pública - Um vídeo que viralizou nas redes sociais nesta semana no qual Jair Bolsonaro aparece dizendo a um jornalista que quase “comeu um índio” que teria sido “cozido” pelos indígenas contém mentiras e desinformações sobre o povo Yanomami, de Roraima. O yanomami Junior Hekurari, presidente do Condisi (Conselho do Distrito Sanitário Indígena) Yanomami, disse que ficou indignado quando assistiu à gravação.

“Nós, Yanomami do Surucucu, não somos canibais, nunca tivemos isso. Não tem um relato [sobre isso]. Nem relatos ancestrais nem atuais. Esse presidente não tem respeito com o ser humano. Ele inventa da cabeça", disse Hekurari.

