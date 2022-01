Prazo para que Bolsonaro deponha sobre vazamento de inquérito de ataque hacker ao TSE termina em dez dias

Apoie o 247

247 - O prazo concedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes para que Jair Bolsonaro (PL) seja ouvido no âmbito das investigações que apuram o vazamento do inquérito do ataque hacker ao sistema do Tribunal Superior Eleitoral termina no dia 28 de janeiro. O chefe do Executivo foi intimado a depor no final de novembro no caso que faz parte do inquérito das fake news.

De acordo com a coluna Painel, da Folha de S. Paulo, “em 29 de novembro, o ministro deu prazo de 15 dias para que a oitiva fosse realizada. Quando o tempo estava para esgotar, a AGU (Advocacia-Geral da União) pediu prorrogação, e Moraes concedeu mais 45 dias de prazo”.

A investigação sobre o vazamento teve início após Bolsonaro conceder uma entrevista, em 4 de agosto de 2021, e fazer uso das informações sigilosas do inquérito para atacar a segurança das urnas eletrônicas.

Essa será a segunda vez que Bolsonaro será ouvido pela PF. A primeira foi no inquérito que apura a suspeita de interferência política no órgão.

