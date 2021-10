Pré-candidato a presidente, Cabo Daciolo diz que, se eleito, vai prender Guedes: "traidor da pátria"

"Meu irmão, pede para sair e vai cuidar das tuas empresas lá no paraíso fiscal”, disse o pré-candidato à Presidência da República pelo partido Brasil 35 edit

247 - Pré-candidato à Presidência da República pelo partido Brasil 35, Cabo Daciolo afirmou que, se eleito em 2022, vai prender o atual ministro da Economia, Paulo Guedes.

Guedes, para Daciolo, é um "traidor da pátria". “Eu quero deixar um recado bem claro para o senhor Paulo Guedes… Uma vez o Cabo Daciolo presidente, varão, você vai ser preso, varão! E eu vou falar porquê. Você é um traidor da pátria! Você está matando o nosso povo! Você, no início do teu governo, você falou que se o dólar chegasse a R$ 5 é porque fizemos muita coisa errada. E nós já estamos falando de R$ 5,60. Meu irmão, pede para sair e vai cuidar das tuas empresas lá no paraíso fiscal”.

