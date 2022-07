Pré-lançamento do Museu da Lava Jato, que eterniza excessos da operação, acontece no mesmo dia em que Moro se lança candidato

Apoie o 247

ICL

247 - Nesta terça-feira (12), dia que marca cinco anos da primeira condenação do ex-presidente Lula (PT) pelo então juiz parcial Sergio Moro (União Brasil), será feito o pré-lançamento do "Museu da Lava Jato - Lembrar para não esquecer", que vai eternizar os excessos e escândalos cometidos pela força-tarefa, liderada pelo ex-procurador Deltan Dallagnol (Podemos) em conluio com o ex-magistrado.

Para esta terça-feira também está marcado um evento em que Moro se lançará pré-candidato a algum cargo eletivo nessas eleições. Ele não adiantou se concorrerá ao Senado, Câmara dos Deputados ou ao governo paranaense.

"O Museu da Lava Jato será o repositório definitivos dos documentos, fotos, vídeos e depoimentos sobre o tema, permitindo que o público em geral e os pesquisadores sobre a operação, possam encontrar um acervo em permanente construção e sistematização para mergulhar, aprender e relembrar", diz texto de divulgação do museu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O acervo estará disponível na internet. "O site do Museu da Lava Jato irá hospedar os acervos, mas também trará em suas páginas conteúdos cuja finalidade será tornar mais acessíveis informações e fatos para entender do início ao fim a força-tarefa Lava Jato e a Vigília Lula Livre. Para isso, contaremos com linhas do tempo sobre tais temas, levantamento de números pertinentes em gráficos e seções que buscam esmiuçar e analisar tais histórias, contando com imagens e vídeos".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O museu abrigará registros sobre a Vigília Lula Livre, acampamento montado em frente ao prédio da Polícia Federal em Curitiba (PR), onde o ex-presidente Lula (PT) permaneceu injustamente preso por 580 dias. "O Memorial engloba uma reunião de depoimentos, documentos, mapas, dados, fotos e uma linha do tempo exclusiva, com o intuito de preservar e institucionalizar a memória de todos aqueles que participaram deste movimento histórico, ressaltando sua importância e relevância no cenário brasileiro".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Abaixo o texto de divulgação do museu, com mais informações:

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE