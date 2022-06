“Precisamos vencer em primeiro turno para isolar ainda mais o bolsonarismo”, diz Paulo Pimenta

Para o parlamentar, Bolsonaro está acuado e os ataques contra as instituições são uma tentativa de “enfraquecer o processo eleitoral''. edit

247 - “Quanto mais se amplia no cenário pré-eleitoral a possibilidade de vitória do Lula em primeiro turno, mais acuado fica Bolsonaro”, analisou o deputado Paulo Pimenta (PT-RS), durante participação no programa Giro das Onze, da TV 247.

Para o parlamentar, os ataques contra as instituições por parte de Bolsonaro são uma tentativa de “buscar gambiarras institucionais para enfraquecer o processo eleitoral''.

“O momento exige que façamos movimento, primeiro para isolar o bolsonarismo. Movimentos dentro e fora do país que apontem na direção da estabilidade democrática, da garantia da segurança do processo eleitoral. Por isso, a importância do Lula ganhar a eleição em primeiro turno, pois uma eleição geral é muito mais difícil questionar a legitimidade porque teria que questionar a eleição dos próprios deputados, senadores e governadores”, advertiu.

“A vitória de Lula já em primeiro turno isola qualquer tentativa ou possibilidade de Bolsonaro criar qualquer tipo de questionamento”, acrescentou o parlamentar, afirmando que “não acredito em golpe, mas em instabilidade''.

