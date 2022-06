Preço dos combustíveis: Zé Trovão chama mobilização contra Petrobras, mas caminhoneiros colocam culpa em Bolsonaro (vídeo)

Apoie o 247

247 - O caminhoneiro Marco Antonio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão, teria sido estimulado por Jair Bolsonaro (PL) a liderar ato de caminhoneiros em frente às refinarias da Petrobras no próximo dia 27, segundo o blog de Ricardo Noblat, no Metrópoles.

O bolsonarista Zé Trovão apareceu como principal líder dos caminhoneiros durante as paralisações parciais que ocorreram no último 7 de setembro, quando Bolsonaro realizou atos contra o Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo Noblat, se até o dia 27 não houver redução de preços dos combustíveis — o que Bolsonaro poderia realizar, mas engana seus eleitores colocando a culpa na Petrobras, na qual a União é acionista majoritária — os caminhoneiros realizarão greve.

Zé Trovão arrisca sua liberdade para defender Bolsonaro e mandar a real sobre a Petrobras. pic.twitter.com/Gtpf0m8SxI — Oswaldo Eustáquio (@eustaquiojor) June 20, 2022

Oposição de caminhoneiros a Bolsonaro

De acordo com reportagem do portal O Antagonista, lideranças de caminhoneiros dizem que, apesar do aumento no preço do diesel, não há até o momento nenhuma mobilização agendada contra a Petrobras ou o governo.

“Estes que estão convocando para manifestações são os mesmos que convocaram [manifestações] para setembro do ano passado, tentando derrubar o STF. O caminhoneiro autônomo não vai estar envolvido em nada, em nenhum tipo de paralisação ou manifestação no sentido de derrubar ou apoiar o governo, STF ou o que seja“, disse a O Antagonista José Roberto Stringasci, representante da Associação Nacional de transporte do Brasil (ANTB).

Wallace Landim, conhecido como Chorão Caminhoneiro, da Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores (Abrava), disse acreditar que Bolsonaro está “tentando tirar a responsabilidade para colocar no colo da Petrobras.” Ele ainda acrescentou, em vídeo, que “o país vai parar naturalmente por não ter condições de rodar”.

“Quando eu falo em ir para cima da Petrobras, é ir para cima do governo federal também. Porque quem nomeia o presidente da presidente da estatal é o presidente – foi o senhor Jair Messias Bolsonaro”, disse, “que fez uma proposta, um compromisso para nós, de mudar esse preço de paridade de importação em 2018. Por isso que acreditamos no senhor.”

