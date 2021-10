Prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, volta a ser internado

Apoie o 247

247 - O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (Psol), foi internado na tarde deste sábado (23) na unidade de urgência de um hospital na capital, após sentir fortes dores nas costas.

"O prefeito Edmilson Rodrigues foi internado na tarde de hoje na unidade de urgência do Hospital Porto Dias, onde fará uma bateria de exames, por determinação da equipe médica. Hoje Edmilson sentiu fortes dores nas costas que o impossibilitava, inclusive, de se locomover", destaca um trecho do comunicado da prefeitura, publicado no perfil de Edmilson no Twitter.

Edmilson Rodrigues recebeu alta na última terça (19) depois de passar 13 dias internado para se tratar de sintomas da Covid-19. Ainda não há confirmação se as dores são sequelas da doença.

