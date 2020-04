Prefeito de Duque de Caxias, que disse que a “cura virá da igreja”, é internado

247 - O prefeito da cidade de Duque de Caxias, Washington Reis, na Baixada Fluminense, foi internado neste sábado (11), no Hospital Pró-Cardíaco, no Rio de Janeiro, apresentando forte resfriado e persistente.

A assessoria de imprensa da prefeitura de Caxias informou que Reis vinha sendo monitorado e já havia testado negativo para Covid-19 em dois exames. O estado de saúde do prefeito é estável e a previsão é que os resultados dos novos exames fiquem prontos na segunda-feira, 13.

Washington Reis defendeu que as igrejas evangélicas não fechassem durante as medidas de restrição social no combate à pandemia de coronavírus.

"Foi orientação, desde a primeira hora, manter as igrejas abertas porque a cura virá de lá, dos pés do senhor”, disse o gestor em vídeo que viralizou nas redes sociais.

