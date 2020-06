Prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, é hospitalizado com suspeita de Covid-19

Segundo o portal G1, Arthur Virgílio Neto pode estar com coronavírus. Nem o hospital e nem a prefeitura se pronunciaram edit

247 - O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, que tem 74 anos de idade, foi internado na madrugada nesta terça-feira (30) na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) de um hospital particular da capital.

O quadro do prefeito é de síndrome respiratória, e há suspeitas de que ele esteja com Covid-19, segundo apuração do portal G1.

O hospital e a prefeitura não se pronunciaram até o fechamento desta reportagem.

