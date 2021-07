Prefeito de São Simão (GO) pediu que adolescente de 15 anos mostrasse partes íntimas em videochamada

Prints de uma conversa entre os dois, revelados pela mãe do menino, mostram o prefeito Francisco de Assis Peixoto (PSDB), da cidade de São Simão (GO), pedindo que o menino mostrasse suas partes íntimas edit

247 - A mãe de um adolescente de 15 anos denunciou que o prefeito Francisco de Assis Peixoto (PSDB), da cidade de São Simão, no sudoeste de Goiás, a 370 km da capital goiana, trocou mensagens com o menino e pediu que ele mostrasse suas partes íntimas.

Prints da conversa entre os dois, publicados no G1, mostram o rosto do prefeito em uma videochamada com o adolescente. Em uma mensagem, o menino diz: "Vou ligar vc mostra". Peixoto responde: "E vc também".

"Ele fez outra videochamada, aí mostrando as partes íntimas dele. Teve outra videochamada, só que meu filho foi tão inteligente que ele gravou a chamada. Falei: 'meu filho, isso é caso de polícia, não está certo'", contou a mãe, que preferiu não se identificar.

PUBLICIDADE

A mulher pediu ajuda ao Conselho Municipal de Segurança Pública. A presidente do conselho, Vanessa Lima Araújo, entregou o celular do menino ao promotor de justiça.

Araújo relatou que vem recebendo diversas denúncias de abuso sexual de menores envolvendo Peixoto. Nos últimos seis dias, foram seis, de casos antigos e mais recentes.

PUBLICIDADE

"Aqui, eu falo que deu o efeito João de Deus. Uma pessoa teve coragem de se expor primeiro. Tenho recebido várias denúncias. As pessoas têm me procurado e tem procurado diretamente o MP também", disse a presidente do conselho.

Peixoto foi preso na tarde desta quarta-feira (28) por suspeita de envolvimento em crime contra a dignidade sexual de menores. A prisão atendeu a um pedido do Ministério Público de Goiás (MP-GO).

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.