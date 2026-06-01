Prefeito indisciplinado provoca atraso de quase cinco horas em voo da Latam

247 - O prefeito de Carmolândia (TO), Douglas Oliveira (União Brasil), foi retirado de um voo da Latam no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, após se envolver em uma confusão durante o embarque na noite de domingo (31). O episódio resultou em atraso significativo na operação e mobilizou a Polícia Federal (PF).

As informações foram divulgadas originalmente pela coluna de Mirelle Pinheiro, do portal Metrópoles. Segundo registros da Polícia Federal, o gestor teria dificultado o fechamento da porta da aeronave enquanto aguardava o envio de um atestado médico solicitado pela companhia aérea.

De acordo com o documento da PF, Douglas Oliveira colocou o pé na entrada do avião para impedir o fechamento da porta. A situação ocorreu pouco antes da decolagem do voo LA3394, que tinha como destino a cidade de Palmas, no Tocantins.

Comandante determinou desembarque

Ainda conforme o registro policial, o prefeito tentava aguardar a chegada do documento médico exigido pela empresa aérea. Diante do impasse, o comandante da aeronave decidiu determinar sua retirada do voo.

A Latam informou que precisou solicitar apoio da Polícia Federal antes da partida da aeronave para efetuar o desembarque do passageiro. A companhia classificou a ocorrência como um caso de "comportamento indisciplinado".

Em nota, a empresa declarou: "A Latam Brasil informa que solicitou apoio da Polícia Federal antes da decolagem do voo LA3394 (Guarulhos/SP-Palmas/TO) do último domingo (31/05) para realizar o desembarque de um passageiro após comportamento indisciplinado".

Atraso de quase cinco horas

O incidente provocou impactos na programação do voo. A decolagem, inicialmente prevista para as 23h35 de domingo, ocorreu apenas por volta das 4h30 da madrugada desta segunda-feira (1º).

Segundo as informações divulgadas, a operação só foi retomada após a substituição da tripulação da aeronave, medida necessária para que o voo pudesse seguir normalmente até o destino final.

Apesar do atraso, a Latam informou que a aeronave completou a viagem sem novos incidentes e pousou em segurança em Palmas.

Companhia reforça versão oficial

A empresa aérea reiterou que a retirada do passageiro ocorreu antes da decolagem e seguiu os protocolos de segurança adotados para situações consideradas inadequadas a bordo.

O caso foi registrado pela Polícia Federal, que acompanhou a ocorrência no aeroporto. Até o momento, as informações divulgadas oficialmente apontam que a decisão pelo desembarque partiu do comandante da aeronave após a confusão durante o embarque.

Após a retirada do prefeito, o voo prosseguiu normalmente até o Tocantins, conforme informou a Latam em sua manifestação oficial.