Prefeitos cobrarão de Pazuello mais vacinas e preferência para professores

247 - Jonas Donizette (PSB), presidente da FNP (Frente Nacional de Prefeitos), revelou detalhes do que deve ser debatido hoje, na reunião da organização com o Ministério da Saúde. Os prefeitos pretendem cobrar o governo federal sobre a vacinação contra covid-19 e vão pedir prioridade para profissionais da educação. A informação é do portal UOL.

"A reunião vai ter 4 pontos: um é a quantidade e a data que a prefeitura vai receber as próximas vacinas; outro é a preferência para profissionais de educação; terceiro, a habilitação de leitos; e quarto, a campanha nacional, porque faltar vacina é ruim, mas faltar informação é pior ainda", disse Jonas Donizette, em entrevista à Globonews.

