Prefeitura de Manaus irá ajudar na organização da motociata de Bolsonaro

Portal Forum - Jair Bolsonaro (sem partido) estará em Manaus (AM) na próxima sexta-feira (16). Na agenda oficial, aparece a entrega de apartamentos no conjunto habitacional Manauara II na sexta, além da participação em uma motociata no sábado. A prefeitura da capital amazonense anunciou em seu site oficial que atua no apoio logístico do presidente durante sua visita.

De acordo com o texto, “além da inauguração do conjunto habitacional Manauara II, o presidente irá participar de uma “motociata” a ser realizada no sábado, 17/7, nas ruas de Manaus. É esperado que mais de 50 mil motociclistas participem do evento, incluindo Estados vizinhos, como Roraima e Rondônia, que devem comparecer, por meio de seus representantes”.

“A Prefeitura de Manaus ficará responsável pela logística da ‘motociata’. Durante este percurso será necessário o apoio com água, banheiro e mobilidade, por meio de toda a estrutura municipal. A prefeitura irá atuar de forma que o evento seja realizado da melhor maneira possível”, afirmou o secretário da Casa Militar.

Leia a íntegra da matéria no portal Forum

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.