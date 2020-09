Prefeitura invade terras indígenas com tratores para fazer estrada

As terras da Reserva Indígena Omagua Kambera Tucuya foram loteadas para a construção de uma estrada e para moradia de não-indígenas. A Prefeitura de Castanhal do Ajaratuba ignorou o processo de reconhecimento da Reserva e invadiu as terras com tratores, sem qualquer respaldo judicial edit

247 - A Prefeitura de Castanhal do Ajaratuba ignorou o processo de reconhecimento da Reserva Indígena Omagua Kambera Tucuya e invadiu as terras com tratores, sem respaldo judicial. Os equipamentos estão sendo mobilizados para a construção de uma estrada e para moradia de não-indígenas.

A reportagem da jornalista Tássia de Carvalho, do Portal Favelas, destaca que “hoje foi um dia de terror para os moradores da Reserva Indígena Omagua Kambera Tuyuka, Município de São Paulo de Olivença, no Amazonas. As terras, em que eles cultivavam e habitavam está sendo loteada para construção de uma estrada e para moradia de não-indígenas, apesar de haver reconhecimento do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, da área estar em processo de reconhecimento como terra indígena, a Prefeitura de Castanhal do Ajaratuba teria invadido as terras com tratores, sem nenhuma decisão judicial favorável para o ato.”

A cacique Eronilde Omagua - Kambeba denunciou: “a Secretaria de Obras invadiu, loteando, sem nossa permissão, destruindo nossa roça, para dar terras em troca de votos. Em janeiro aconteceu o mesmo, denunciamos, mas ninguém fez nada, então ele se sentiu no direito de fazer de novo. Ele dá as terras para não indígenas. Vai ter resistência, não vamos ceder não. Precisamos de ajuda, já passamos do nosso limite. Ameaçaram de matar meu pai, meu esposo, está muito difícil para mim também pois me afeta diretamente.”

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.