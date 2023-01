"Preguiça de mudança", diz Michelle Bolsonaro, reclamando de ter que deixar o Alvorada

Apoie o 247

ICL

247 - Depois de ficar quase um mês no Estados Unidos de "férias", a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro reclamou, neste sábado (28), de ter que organizar as mudanças retiradas do Palácio do Alvorada após a derrota de Jair Bolsonaro (PL) nas eleições.

Em sua página nas redes sociais, Michelle publicou uma imagem com dezenas de caixas com a legenda ‘preguiça de mudança’.





O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.