      Prêmio de R$ 34 milhões da Mega-Sena será sorteado neste sábado

      O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa

      Prêmio de R$ 34 milhões da Mega-Sena será sorteado neste sábado (Foto: Ag. Brasil)

      Agência Brasil -  As seis dezenas do concurso 2.935 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

      O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 34 milhões.

      Por se tratar de um concurso com final cinco, ele recebe um adicional das arrecadações dos cinco concursos anteriores, conforme regra da modalidade.

      O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. 

      As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

      O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

