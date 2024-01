"Preparem o couro companheiros", diz José de Abreu, sobre nova guerra da mídia contra Lula

Apoie o 247

247 – O ator e militante político José de Abreu fez um alerta à esquerda brasileira depois do movimento aberto pela imprensa comercial contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva neste fim de semana, em razão da retomada das obras na refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco.

"Preparem o couro, companheiros. Abreu e Lima, distribuição direta ao povo, como era com a BR Distribuidora, e Moro e Bolsonaro semi-mortos, vão trazer de volta os velhos tempos de AP-470, golpe na Dilma, Lava-Jato e prisão do barba. Estão de garras afiadas depois de um tempo de relativa paz. Motivada pela reação geral ao golpe que não interessava a ninguém", postou Zé de Abreu, em seu X. Confira também a reação da deputada Gleisi Hoffmann, presidente do PT:

Por Gleisi Hoffmann, no X - O @JornalOGlobo foi contra a campanha do Petróleo é Nosso, que deu origem à Petrobrás. Seus editoriais, naquele tempo, diziam que não havia petróleo no Brasil e, se houvesse, não teríamos capacidade de explorar. Em 2009, o senhor Sardenberg escreveu que “O petróleo do pré-sal só existe na campanha do governo”. Agora dizem que a Petrobrás não pode nem deve refinar o petróleo que produzimos.

2) O Globo e seus colunistas vociferam contra a retomada da refinaria Abreu e Lima, anunciada ontem pelo presidente Lula. Querem proibir a Petrobrás de refinar petróleo, produzir diesel e outros combustíveis aqui no Brasil. Pensam que a Petrobrás é deles, mas ela é do povo brasileiro, que a construiu ao longo de 70 anos com investimento público e o trabalho de nossa gente.

3) São contra a retomada da Abreu e Lima e a expansão do refino para manter o Brasil dependente de importações, pagando em dólares e engordando os lucros das petroleiras que eles sempre defenderam. Foi a política imposta pelo golpe do impeachment, que eles apoiaram e que Bolsonaro aprofundou: privatizar refinarias, oleodutos e a distribuidora, os elos mais lucrativos da cadeia produtiva de óleo e gás.

4) O plano era reduzir a Petrobrás a mera exploradora de petróleo, além de entregar nossas reservas aos concorrentes. Escorchar o povo com preços internacionalizados. E privatizar os lucros, inclusive o que foi obtido pela venda de patrimônio, esvaziando o caixa de empresa com uma distribuição indecente de dividendos que nenhuma petroleira privada ousa fazer.

5) Felizmente, para a Petrobrás e para o Brasil, Lula foi eleito e interrompeu o processo de desmonte e alienação da maior empresa do país, que já durava quase 7 anos. Lula nunca escondeu, antes, durante e depois da campanha, que retomaria os investimentos e o papel estratégico da Petrobrás no desenvolvimento nacional. Pensaram que era blefe. Era compromisso.

6) A Lava Jato, como recordou Lula, e a PGR de Rodrigo Janot atuaram sim sob comando (que chamavam de parceria) clandestino e ilegal do Departamento de Justiça e outros agentes dos Estados Unidos. Agiram como acusadores da Petrobras em processos e acordos que levaram a empresa a sangrar 4 bilhões de dólares, muito mais do que alegam ter “recuperado” para a estatal. Não é “lenda urbana”, senhor Magnoli, foi crime de lesa-pátria e é parte da história, registrada nos anais do STF.

7) Nos processos contra corruptos que justificaram a existência da Lava Jato, praticamente todos foram soltos, não pelo STF, mas no balcão de delações em que Moro e Dallagnol vendiam alívio de penas em troca de acusações falsas para tentar envolver Lula. A sentença de morte recaiu sobre pelo menos 2 milhões de trabalhadores que perderam o emprego na indústria brasileira de engenharia, de óleo e gás, destruída pela Lava Jato, em benefício de seus concorrentes estrangeiros.

8) O que o Globo e seus colunistas sustentam é um negacionismo de encomenda e de interesses não muito bem ocultos. Será preciso outra Lava Jato e outro golpe contra o governo do PT para que não sejam, mais uma vez, desmentidos pelos fatos e pela tenacidade do povo brasileiro em construir um país soberano e um futuro melhor.

