Prerrogativas condena ataques e defende perfil progressista e garantista no STF

Apoie o 247

ICL

247 - O Grupo Prerrogativas divulgou nota neste sábado (18) em defesa de nomes de perfil progressista e garantista para ocuparem cadeiras no Supremo Tribunal Federal (STF) que ficarão vagas neste e nos próximos anos do mandato do presidente Lula (PT).

O texto é um posicionamento diante de intrigas que vêm sendo publicadas na imprensa sobre as possíveis indicações de Lula ao STF.

A nota é assinada pelo coordenador do coletivo, o advogado Marco Aurélio de Carvalho:

"Repreendemos, veementemente, qualquer tentativa de desconstrução de biografias. Como bem sabemos, atrás da anonímia se alapardam a covardia e a vilania. Diremos não, hoje e sempre, à indústria do ódio e da mentira.

O Grupo Prerrogativas defenderá, de forma clara e contundente, qualquer que seja a escolha do Presidente Lula para as vagas que abrirão no Supremo Tribunal Federal e nos demais tribunais do país. É ele, e só ele, que, por delegação do povo brasileiro, e de todos e de cada um de nós, carrega a responsabilidade e o direito constitucional de fazer as referidas escolhas e indicações .

Manifestamos, também, nossa irrestrita solidariedade aos professores e juristas atacados pelas matérias recentemente veiculadas em parte de nossa imprensa .

Por fim, como é de conhecimento público, não temos a pretensão e nem a vontade arrogante de participarmos deste processo através de uma 'escuta' privilegiada.

Queremos, evidentemente, apresentar informações complementares a tantas outras que serão oferecidas por inúmeras pessoas e entidades neste processo. Mas defenderemos com vigor um perfil para as vagas em questão.

Que sejam preenchidas por pessoas íntegras, com sólida formação jurídica e humanista.

Que sejam preenchidas por pessoas leais e combativas.

Que sejam preenchidas por pessoas sensíveis aos reais problemas do nosso país e por pessoas verdadeiramente progressistas .

Precisamos combater o nefasto ativismo judicial que nos assola e envergonha, e a triste instrumentalização do nosso sistema de justiça.

E é o que efetivamente faremos.

Marco Aurélio de Carvalho".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.