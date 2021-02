Presidente da Anvisa usa símbolo de organização religiosa que brigou com Papa por distribuição de camisinha

247 - O presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antônio Barra Torres, usou uma máscara e uma gravata com o símbolo da Ordem de Malta, em entrevista, na manhã de quarta-feira, 10.

A cruz é de uma organização católica que, em 2017, brigou com o Papa Francisco por conta da distribuição de preservativos no Sudão do Sul, Quénia e Mianmar. Após a briga, o Grão-Mestre da Ordem de Malta, Matthew Festing, renunciou a pedido do Papa.

