Presidente da Apex testa positivo para coronavírus e é o 18º infectado da comitiva de Bolsonaro

247 - Mais um membro da comitiva do governo Jair Bolsonaro que viajou com ele para os EUA testa positivo para coronavírus. O presidente da Agência Brasileira de Promoção à Exportação (Apex), Almirante Sérgio Segovia, confirmou o resultado positivo do examete ao jornal O Estado de S. Paulo nesta quinta-feira 19.

Ele informou ainda que está assintomático e em isolamento domiciliar.

Segovia é o 18º integrante da comitiva que viajou recentemente com Jair Bolsonaro aos Estados Unidos a contrair o vírus.

Desde a viagem com Bolsonaro aos EUA, Segovia manteve a roptina de trabalho e teve diversas reuniões e encontros com várias pessoas. Na quarta-feira passada houve, inclusive, uma festa de aniversário para o almirante com a presença de quase todos os funcionários da agência na sede do órgão.