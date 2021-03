Presidente da CCJ, Bia Kicis é condenada a pagar R$ 41,8 mil por divulgar fake news contra Jean Wyllys

247 - A deputada bolsonarista Bia Kicis (PSL-DF), recém-eleita presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, foi condenada a indenizar em R$ 41,8 mil o ex-deputado Jean Wyllys, por ter divulgado uma fake news em que o associava à tentativa de homicídio contra Jair Bolsonaro em 2018. A informação é do jornal O Globo.

Ação foi movida após Bia Kicis publicar nas redes sociais uma notícia falsa com as fotos de Wyllys e de Adélio Bispo, responsável pelo atentado à faca contra Jair Bolsonaro durante um ato de campanha em Minas Gerais na eleição de 2018.

“Urgente. Em depoimento à PF, testemunha releva que Adélio Bispo esteve no gabinete de Jean Wyllys”, dizia o texto embaixo das imagens. Na postagem, ela também pediu que os seguidores compartilhassem em massa a fake news.

Segundo o juiz Fernando Rocha Lovisi, Bia Kicis “extrapolou seu direito ao caluniar o autor (Jean Wyllys), sem qualquer base verossímil, de ter participado da tentativa de homicídio do Presidente da República”. Ela ainda pode recorrer da decisão do 5º Juizado Especial Cível do Rio.

