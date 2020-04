Presidente da Embratur divulga vídeo com montagem de Bolsonaro carregando caixão

O vídeo, conhecido como "meme do caixão", mostra o rosto de Jair Bolsonaro no corpo de um dos homens que dançam ao carregar um caixão edit

247 - Um vídeo publicado pelo Presidente da Embratur, Gilson Machado Neto, mostra uma montagem feita com o rosto de Jair Bolsonaro no "meme do caixão".

O meme do caixão consiste na brincadeira com um vídeo de um funeral realizado em Gana, na costa oeste da África, gravado para uma reportagem realizada pela BBC em 2017. Nas imagens, os homens dançam e fazem malabarismos enquanto carregam um caixão, como parte do rito local.

A montagem coloca o rosto de Bolsonaro no corpo de um desses homens que dançam durante o funeral.

O vídeo foi divulgado em um momento em que Jair Bolsonaro defende o relaxamento do isolamento social contra o coronavírus, enquanto o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, recomenda o contrário.

