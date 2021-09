Presidente da Funai vira réu por atrasar demarcação de terra indígena no PA

Apoie o 247

Clube de Economia

Fórum - O presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai), Marcelo Xavier, tornou-se réu num processo por improbidade administrativa após desobedecer a decisões da Justiça Federal que determinavam a demarcação de terras indígenas do povo Mundukuru, em Santarém, oeste do Pará. Quem o acusa são promotores do Ministério Público Federal (MPF).

A ação judicial contra Xavier começou em março deste ano, mas apenas agora o processo foi recebido em juízo, para que tenha sequência então os trâmites habituais. Segundo o MPF, o chefe da Funai deixou de praticar ou retardou atos de ofício, que seriam obrigações do servidor, o que atentaria contra os princípios da administração pública.

Leia a íntegra na Fórum.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE