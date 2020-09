Presidente da Fundação Palmares chama David Miranda de 'preto fake’

"Esse preto fake tenta dar lição de moral ao nosso presidente. Não passaria no programa da Magazine Luiza, pois na verdade é branco! Portanto, uma fraude racial ambulante”, afirmou Sérgio Camargo sobre o parlamentar do PSOL edit

247 - O atual presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, chamou o deputado federal David Miranda (PSOL-RJ) de "preto fake" e "fraude racial ambulante". Ele escreveu no Twitter:

"Esse preto fake tenta dar lição de moral ao nosso presidente. Não passaria no programa da Magazine Luiza, pois na verdade é branco! Portanto, uma fraude racial ambulante. Mas ameaça o homem mais íntegro que já exerceu a Presidência do Brasil. Tinha que ser do PSOL!"

Camargo compartilhou uma publicação em que Miranda pede o impeachment de Jair Bolsonaro (sem partido) após o discurso do presidente na Assembleia Geral da ONU:

"Negou a pandemia e chegamos a 135 mil mortes, agora nega as queimadas e culpa os indígenas, o que restará do Brasil? Esse canalha precisa ser parado! #ImpeachmentJá #ForaBolsonaro".

Camargo tem histórico de atacar o movimento negro e suas lideranças históricas. Ele chamou Zumbi dos Palmares de “filho da puta” e o movimento negro de “escória maldita”.