Presidente da OAB pauta tema do impeachment para discussão interna

247 - A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) decidiu dar andamento nos debates dentro da entidade acerca do pedido de impeachment de Jair Bolsonaro. O presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, pautará o tema no Conselho Federal do órgão, composto por 81 pessoas.

"Parece que os projetos políticos do presidente se aproximam perigosamente da construção de um quadro de ruptura. Assim, vou dar andamento ao debate sobre o impedimento do senhor presidente por crimes de responsabilidade, em especial durante a pandemia", disse o presidente, segundo Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Desde o início da pandemia, a posição da OAB era aguarda o controle do avanço do coronavírus para voltar a debater o impeachment. A posição cada vez mais agressiva de Bolsonaro contra as normas sanitárias, minimizando a Covid-19 e provocando aglomerações fez com que a entidade mudasse de entendimento.

