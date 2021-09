Presidente de instituto do PSDB diz que o partido não deve fazer oposição a Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O presidente do Instituto Teotônio Vilela, o deputado tucano Pedro Cunha Lima (PB) disse não concordar com a decisão da Executiva Nacional do PSDB de se colocar formalmente como oposição a Jair Bolsonaro.

Em entrevista à Rádio Correio FM, Cunha Lima afirmou que tem um posicionamento de criticar o que vê que está errado, mas de apoiar o que acredita que faz bem ao Brasil, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

