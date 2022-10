Presidente de Israel parabeniza Lula e espera aprofundar cooperação com Brasil no Meio Ambiente

Apoie o 247

247 - O presidente de Israel, Isaac Herzog, parabenizou o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela vitória nas urnas nesse domingo (30).

Pelo Twitter, Herzog disse querer aprofundar laços entre Israel e Brasil com cooperações na área do Meio Ambiente. "Em nome do Estado de Israel, parabenizo @LulaOficial por sua vitória. Recordamos com carinho sua visita a Israel durante seu mandato anterior. Esperamos aprofundar nossos excelentes laços com Brasíl e, principalmente, cooperar em um assunto que tanto nos preocupa: o meio ambiente", afirmou.

Também nesta segunda-feira (31), Lula conversou com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e também tratou sore a questão climática.

Em nome do Estado de Israel, parabenizo @LulaOficial por sua vitória. Recordamos com carinho sua visita a Israel durante seu mandato anterior. Esperamos aprofundar nossos excelentes laços com Brasíl e, principalmente, cooperar em um assunto que tanto nos preocupa: o meio ambiente — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) October 31, 2022

Leia também matéria do 247 sobre o assunto:

Macron conversa com Lula e o parabeniza pela eleição: 'estava esperando esse momento com muita impaciência'

O presidente da França, Emmanuel Macron, telefonou nesta segunda-feira (31) para Luiz Inácio Lula da Silva para parabenizá-lo pela vitória na eleição presidencial nesse domingo (30).

Na conversa, divulgada por Macron pelo Twitter, o presidente francês felicita Lula e diz que “Estava esperando por esse momento com muita impaciência”, disse o líder francês.

"Estamos vivendo um dia muito feliz, porque nós conseguimos resgatar a democracia", respondeu Lula a Macron.

