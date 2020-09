Presidente do Conselho da Amazônia, Mourão diz que não sabia que dados de queimadas são públicos

Na terça-feira, Mourão culpou um "servidor da oposição" do Inpe pela divulgação dos dados de queimadas e desmatamento no Brasil edit

247 - O vice-presidente, Hamilton Mourão, disse nesta quarta-feira (16) que não sabia que os dados sobre queimadas e desmatamento coletados e divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) são públicos e que qualquer pessoa tem acesso. Mourão é presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal.

Na terça-feira (15), sem citar nomes, Mourão culpou um "servidor da oposição" do Inpe pela divulgação dos dados.

“É o seguinte: eu também desconhecia isso — os dados estão em fonte aberta. Isso aí faz parte da transparência. Então, qualquer um de vocês que for no site lá do Inpe vai pegar o dado que está lá”, disse o vice após reunião com o diretor do instituto, Darcton Policarpo Damião.

Ele pediu que o Inpe faça uma análise qualitativa dos números sobre queimadas e desmatamento. “Para mim, não me interessa o dado quantitativo, não é? De 'xis' focos de queimadas ou 'xis' quilômetros desmatados. Eu preciso do dado qualitativo, uma análise de inteligência. A gente pode divulgar, convocar a imprensa e mostrar as camadas. São dados mais reservados. É aquela história, a gente tem que responder muitas vezes à comunidade internacional, a investidores. Então a gente tem que mostrar a realidade para não ficar aquela característica de que é algo totalmente descontrolado".

