Presidente do Conselho de Secretários de Saúde diz que não foi avisado sobre alteração sobre critério de óbitos

"A decisão é equivocada, gera descrédito e tem de ser revista imediatamente", diz Carlos Lula, presidente do Conass e secretário de Saúde do Maranhão

247 - O presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), Carlos Lula, afirmou que a alteração dos critérios de notificação de óbitos pela Covid-19 pelo Ministério da Saúde é equivocada e deve ser revista imediatamente.

"A decisão é equivocada, gera descrédito e tem de ser revista imediatamente", disse Carlos Lula, que também é secretário de Saúde do Maranhão, de acordo com reportagem do G1.

Segundo ele, o conselho não foi avisado da alteração. "Não fomos e não se pode fazer alteração assim, sem prévio aviso", enfatizou o secretário, anunciando que o Conass irá pedir a revisão da norma ao Ministério da Saúde.

O Ministério da Saúde passou a exigir novas informações para que óbitos sejam registrados no sistema nacional. A mudança é um artifício para esconder a verdadeira dimensão da crise da pandemia no país. Entre as mudanças, foi alterada a ficha dos pacientes no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe). A informação é de técnicos responsáveis por preencher diariamente as atualizações sobre novos óbitos causados pela doença.

Carlos Lula afirmou que o motivo da mudança é a necessidade de acompanhar eventuais mortes após a vacinação. "É importante, mas não pode acontecer de surpresa", disse.

