Presidente do Ibama diz que garimpeiros estão fugindo para a Venezuela

247 - O presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Rodrigo Agostinho, afirmou em entrevista ao ao programa Estúdio i, da GloboNews, que informações do controle aéreo na região da TI Ianomâmi dão conta de que há aviões deixando o território em direção à Venezuela.

Segundo ele, garimpeiros estão deixando o território e indo também para a capital de Roraima, Boa Vista, e outras regiões, tanto por via aérea quanto fluvial.

O Ibama e outros órgãos atuam na destruição das pistas de pouso clandestinas e de aeronaves abandonadas na região, disse Agostinho.

O governo Lula conduz uma campanha anti-garimpo ilegal na TI Ianomâmi, palco de uma grave crise humanitária que deixou os indígenas da região desnutridos. Os objetivos do governo são acabar com a atividade e propor medidas que garantam o sustento das dezenas de milhares de pessoas que dependem financeiramente do garimpo.

