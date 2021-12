Presidente do PSB reitera que partido não irá abrir mão de São Paulo

Apoie o 247

247 – O presidente do PSB, Carlos Siqueira, insiste na candidatura de Márcio França, em São Paulo, para fechar uma aliança com o Partido dos Trabalhadores, a despeito da pesquisa Datafolha que mostra Fernando Haddad, do PT, como o nome mais competitivo. É o que informa o jornalista Cristian Klein , do Valor Econômico.

"A negociação da aliança entre o PT e o PSB entrou num clima de tensão, depois da reunião de segunda-feira, em São Paulo, onde o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva frustrou as expectativas dos pessebistas. De acordo com o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, o encontro foi ruim porque, além de não ter cedido o apoio a Márcio França, pré-candidato a governador da legenda em São Paulo, o PT pôs sobre a mesa, na sala do Instituto Lula, a possibilidade de lançar o senador Humberto Costa em Pernambuco", aponta Klein .

“O Lula veio falando de candidatura em Pernambuco e não apresentou soluções. Dissemos com todas as letras que não há hipótese de abrirmos mão de Pernambuco, assim como São Paulo, Rio Grande do Sul, Espírito Santo e Rio de Janeiro”, disse Carlos Siqueira.

