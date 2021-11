Presidente do PSDB admite hipótese de que vencedor da prévia venha a ser vice do ex-juiz parcial Moro – ou vice-versa

"Todas as composições que estejam distantes do (ex-presidente) Lula e do (presidente) Bolsonaro serão objeto de abordagem e conciliação a partir de domingo", afirma Bruno Araújo edit

247 – O presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, admitiu a hipótese de que o partido não tenha candidato a presidente em 2022 e componha uma chapa com o ex-juiz parcial Sérgio Moro, declarado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal na perseguição judicial empreendida contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que lidera todas as pesquisas. Ao ser questionado pelo jornal O Globo , que apoia Moro, se há possibilidade de o vencedor das prévias ser vice numa chapa de terceira via mais viável, Araújo respondeu: "Só é protagonista quem tem capacidade de liderar. Vai depender do grau, competência e qualidade do escolhido no domingo".

Araújo também foi questionado se há chances de Sergio Moro ser vice do candidato tucano. "Todas as composições que estejam distantes do (ex-presidente) Lula e do (presidente) Bolsonaro serão objeto de abordagem e conciliação a partir de domingo. Não há como viabilizar um ambiente político sem um amplo processo de diálogo. E isso começará a ser feito com mais afinco depois das prévias", respondeu.

