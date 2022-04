Presidente do PSDB sinaliza boicote a Doria: 'pacto entre terceira via é maior do que as prévias'

Bruno Araújo sinalizou a empresários que pode consentir com a derrubada da candidatura de Doria à Presidência a depender do acordo entre candidatos da terceira via edit

247 - Presidente do PSDB, Bruno Araújo sinalizou que pode consentir com um boicote interno à candidatura presidencial do ex-governador João Doria (PSDB), definida em prévias internas da sigla no final de 2021.

Diante de declarações do ex-governador do Rio Grande do Sul Eduardo, Leite, derrotado nas prévias, no sentido de que ainda não desistiu de concorrer à Presidência, Araújo disse a empresários de São Paulo, segundo a Folha de S. Paulo, que o acordo entre a terceira via - PSDB, MDB, Cidadania e União Brasil - é maior do que as prévias.

“O PSDB agora está em um consórcio maior para uma terceira via. Não vejo apoio do PSDB para seguir com uma candidatura que não seja dentro [desse pacto]. A candidatura de Doria recebe toda energia, todo o apoio do PSDB, se ela tiver escolhida dentro desse conjunto político da aliança nacional com todos os partidos. Fora isso, acho que vai ter um grau de desgaste intenso dentro do partido. No momento que fazemos um pacto [com MDB, Cidadania e União Brasil] e João Doria disse ‘eu topo’, nossas prévias estão contidas dentro de um acordo. O contrato estabelecido é com essa coligação e é maior do que as prévias do PSDB", declarou.

A terceira via prometeu anunciar um candidato único em 18 de maio.

