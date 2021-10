Presidente do PSDB suspende 92 filiados por Doria da lista de eleitores das prévias tucanas

As denúncias de supostas fraudes nas filiações de 92 prefeitos e vices feitas pelo diretório de São Paulo, ligado ao governador paulista, João Doria, vieram à tona na semana passada e partiram de aliados do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O presidente do PSDB, Bruno Araújo, suspendeu, nesta quarta-feira, 27, nomes de 92 prefeitos e vices paulistas da lista de eleitores das prévias presidenciais, pois as datas de filiações desses políticos estão sob suspeitas de fraudes. Segundo ele, a comissão das prévias, responsável pelas regras da disputa, terá que analisar as filiações caso a caso.

A decisão do presidente da legenda, no entanto, precisa ser validada pela cúpula do partido numa reunião nesta quinta-feira, 28, da Executiva Nacional.

As denúncias de supostas fraudes nas filiações de 92 prefeitos e vices feitas pelo diretório de São Paulo, ligado ao governador paulista, João Doria, vieram à tona na semana passada e partiram de aliados do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Aliados de Doria têm denunciado a denúncia como uma forma de cerceamento ao direito ao voto dos filiados de São Paulo.

PUBLICIDADE

A acusação é de que as filiações foram feitas fora do prazo estabelecido pela sigla, com o objetivo de inflar artificialmente o colégio eleitoral de São Paulo. Uma resolução define que somente filiados até 31 de maio podem participar das prévias.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE