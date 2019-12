Presidente do PSOL critica posição de Lula sobre protestos de 2013

Presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros, criticou a poisção do ex-presidente Lula de que os EUA foram os responsáveis pela articulação das manifestações de 2013 no Brasil. Para ele, as manifestações daquele ano não devem ser resumidas a uma “armação da CIA” edit

Por Luisa Fragão, na Revista Fórum - O presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros, foi às redes sociais nesta sexta-feira (27) para criticar a opinião do ex-presidente Lula de que os Estados Unidos foram os responsáveis pela articulação das manifestações de 2013 no Brasil. De acordo com Juliano, o fenômeno social daquele ano não deve ser resumido em uma “armação da CIA”.



“Quer dizer que as centenas de historiadores, sociólogos e cientistas políticos de ESQUERDA estão perdendo tempo ao estudar 2013 como um fenômeno social complexo que estava em disputa porque, na verdade, tudo não passou de uma armação da CIA? Discordo”, escreveu, ao compartilhar a reportagem da Fórum com a posição do ex-presidente.





Em seguida, o presidente do PSOL citou intelectuais de esquerda que entendem as manifestações de junho como um fenômeno social complexo, como Vladimir Safatle, André Singer, Flávia Biroli e Leonardo Avritzer. “Boaventura de Sousa Santos caracteriza junho de 2013 como parte das chamadas ‘revoltas de indignação’ que ocorreram no mundo todo a partir de 2011. Me alinho a essa interpretação (uma entre tantas outras). Por isso divirjo da ideia de que tudo não passou de uma armação da CIA”, acrescentou.

